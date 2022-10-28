О нас

Германия начала испытания лазерной пушки против БПЛА

Германия начала испытания лазерной пушки против БПЛА Вооруженные силы Германии проводят первые испытания пушки с высокоэнергетическим лазером (High Energy Laser, HEL), который сбивает беспилотники.
Другие страны
28 октября 2022 г. 12:43
Германия начала испытания лазерной пушки против БПЛА

Вооруженные силы Германии проводят первые испытания пушки с высокоэнергетическим лазером (High Energy Laser, HEL), который сбивает беспилотники.

Как передает Report, об этом сообщает издание ADS News.

По данным издания, практическая часть испытаний началась 30 августа 2022 года, когда немецкий фрегат Sachsen успешно атаковал беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на малой и очень малой дистанции в Балтийском море недалеко от большого полигона Путлос.

Демонстратор лазерного оружия был разработан рабочим комитетом High-Energy Laser Naval Demonstrator (ARGE), состоящим из компаний MBDA Deutschland GmbH и Rheinmetall Waffe Munition GmbH.

MBDA Deutschland отвечает за систему обнаружения и сопровождения целей, пульт оператора и подключение демонстратора к системе управления и контроля.

Rheinmetall создает непосредственно высокоэнергетический лазерный источник, включая его периферию, систему поворота и наведения луча, контейнер для демонстратора, а также осуществляет механическую и электрическую интеграцию демонстратора на палубу Sachsen.

Испытания продлятся до середины 2023 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Germany starts testing laser gun against UAVs

Экслюзивные новости

Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
28 октября 2022 г. 11:07
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
27 октября 2022 г. 12:05
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
26 октября 2022 г. 17:30
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
25 октября 2022 г. 15:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
25 октября 2022 г. 13:58
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
25 октября 2022 г. 13:52
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
24 октября 2022 г. 16:29
Турецкий министр: Мы планируем инвестировать в Средний коридор
Турецкий министр: Мы планируем инвестировать в Средний коридор
24 октября 2022 г. 12:39
Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня
Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня
22 октября 2022 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi