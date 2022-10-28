Германия начала испытания лазерной пушки против БПЛА

Вооруженные силы Германии проводят первые испытания пушки с высокоэнергетическим лазером (High Energy Laser, HEL), который сбивает беспилотники.

Вооруженные силы Германии проводят первые испытания пушки с высокоэнергетическим лазером (High Energy Laser, HEL), который сбивает беспилотники.

Как передает Report, об этом сообщает издание ADS News.

По данным издания, практическая часть испытаний началась 30 августа 2022 года, когда немецкий фрегат Sachsen успешно атаковал беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на малой и очень малой дистанции в Балтийском море недалеко от большого полигона Путлос.

Демонстратор лазерного оружия был разработан рабочим комитетом High-Energy Laser Naval Demonstrator (ARGE), состоящим из компаний MBDA Deutschland GmbH и Rheinmetall Waffe Munition GmbH.

MBDA Deutschland отвечает за систему обнаружения и сопровождения целей, пульт оператора и подключение демонстратора к системе управления и контроля.

Rheinmetall создает непосредственно высокоэнергетический лазерный источник, включая его периферию, систему поворота и наведения луча, контейнер для демонстратора, а также осуществляет механическую и электрическую интеграцию демонстратора на палубу Sachsen.

Испытания продлятся до середины 2023 года.