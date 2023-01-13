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Германия на следующей неделе может отправить танки Украине

Германия на следующей неделе может отправить танки Украине Власти Германии на следующей неделе примут решение об отправке танков Leopard Украине, скорее всего, оно будет положительным.
Другие страны
13 января 2023 г. 21:08
Германия на следующей неделе может отправить танки Украине

Власти Германии на следующей неделе примут решение об отправке танков Leopard Украине, скорее всего, оно будет положительным.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные правительственные источники.

Агентство подчеркивает, что решение, вероятно, будет принято до ближайшего заседания контактной группы по поддержке Украины на авиабазе США в Рамштайне 20 января.

По информации источников Bloomberg, на этой встрече глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт обнародует "четкое послание" касательно танков Leopard. За день до этого она проведет в Берлине встречу со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya gələn həftə Ukraynaya "Leopard" tanklarının göndərilməsi ilə bağlı qərar verəcək

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