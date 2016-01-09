​Германия может ввести санкции против Польши

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В Германии представители блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз не исключают введения санкций против Польши в связи с новыми польскими законами о СМИ и о Конституционном суде.

Как передает Report, об этом сообщает Spiеgel.

«Если мы видим нарушения европейских ценностей, государства — члены ЕС должны иметь мужество, чтобы ввести санкции», — заявил глава фракции Фолькер Каудер.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, дающий правительству право напрямую назначать руководителей общественных телерадиокомпаний.

Ранее Еврокомиссия заявила о намерении усилить давление на Польшу из-за принятого закона о СМИ.