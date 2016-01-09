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    ​Германия может ввести санкции против Польши

    Санкции могут быть введены в связи с принятием правительством страны спорных поправок к законам о Конституционном трибунале (КТ) и СМИ

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В Германии представители блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз не исключают введения санкций против Польши в связи с новыми польскими законами о СМИ и о Конституционном суде.

    Как передает Report, об этом сообщает Spiеgel.

    «Если мы видим нарушения европейских ценностей, государства — члены ЕС должны иметь мужество, чтобы ввести санкции», — заявил глава фракции Фолькер Каудер.

    Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, дающий правительству право напрямую назначать руководителей общественных телерадиокомпаний.

    Ранее Еврокомиссия заявила о намерении усилить давление на Польшу из-за принятого закона о СМИ.

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