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Германия может в 2025 году столкнуться с нехваткой электроэнергии

Германия может в 2025 году столкнуться с нехваткой электроэнергии Германия может столкнуться в 2025 году с нехваткой электроэнергии, которая составит 4 ГВт, а к 2030 году возрастет до 30 ГВт.
Другие страны
4 марта 2023 г. 19:18
Германия может в 2025 году столкнуться с нехваткой электроэнергии

Германия может столкнуться в 2025 году с нехваткой электроэнергии, которая составит 4 ГВт, а к 2030 году возрастет до 30 ГВт.

Как передает Report, об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на прогноз экспертов международной консалтинговой компании McKinsey.

"Тем самым мы находимся на пути существенного дефицита электрической энергии: 30 ГВт соответствуют мощностям 30 крупных тепловых электростанций", - говорится в докладе. "Перебои в снабжении в 2030 году будут возникать в общей сложности почти 100 раз. Самая долгая фаза может длиться примерно 21 час", - говорится в нем.

Газета напомнила, что еще в конце января Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) заявило о надежном снабжении Германии электроэнергией вплоть до 2031 года. Регулятор производил свои расчеты с учетом мощностей, в том числе газовых электростанций, подземных газохранилищ и объектов аварийного электроснабжения. По его оценке, нехватки не должно возникнуть даже в случае выхода ФРГ из угольной энергетики в 2030 году.

Таким образом, доклад McKinsey вступает в противоречие с прогнозом федерального ведомства. В конце февраля газета Bild сообщила, что Минэкономики ФРГ совместно с Министерством строительства, городского развития ФРГ работает над законопроектом, запрещающим установку новых систем газового отопления и отопления на мазуте с 2024 года. Предполагается установить до 10 млн тепловых насосов. Но они работают на электричестве, а в этой связи, расход электроэнергии значительно возрастет.

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