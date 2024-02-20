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Германия может предоставить ВСУ крылатые ракеты Taurus

Германия может предоставить ВСУ крылатые ракеты Taurus Германия может передать Украине крылатые ракеты Taurus, способные достигать целей на расстоянии до 500 км.
Другие страны
20 февраля 2024 г. 14:11
Германия может предоставить ВСУ крылатые ракеты Taurus

Германия может передать Украине крылатые ракеты Taurus, способные достигать целей на расстоянии до 500 км.

Как передает Report, об этом сообщают германские СМИ.

Сообщается, что правящая в Германии коалиция "Светофор" (Социал-демократическая партия, "Зеленые" и Свободно-демократическая партия) подготовила секретное предложение о поставках Киеву большого количества боеприпасов, систем вооружения и транспортных средств. Голосование по этому вопросу предполагается провести в Бундестаге уже на этой неделе.

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