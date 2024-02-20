Германия может предоставить ВСУ крылатые ракеты Taurus

Германия может передать Украине крылатые ракеты Taurus, способные достигать целей на расстоянии до 500 км.

Германия может передать Украине крылатые ракеты Taurus, способные достигать целей на расстоянии до 500 км.

Как передает Report, об этом сообщают германские СМИ.

Сообщается, что правящая в Германии коалиция "Светофор" (Социал-демократическая партия, "Зеленые" и Свободно-демократическая партия) подготовила секретное предложение о поставках Киеву большого количества боеприпасов, систем вооружения и транспортных средств. Голосование по этому вопросу предполагается провести в Бундестаге уже на этой неделе.