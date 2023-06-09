Германия может предложить аэродромы для обучения украинских пилотов на F-16

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) считает, что Германия могла бы предложить свои аэродромы для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) считает, что Германия могла бы предложить свои аэродромы для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение она сказала газете Bild.

"У нас никогда не было F-16, но мы можем предоставить аэропорты в Германии в качестве хаба или предложить базовую подготовку для пилотов, которые до сих пор летали только на МиГах", - сказала Штрак-Циммерман. Основную подготовку на F-16, по ее словам, должны проводить страны, на вооружении которых стоят эти истребители.

Комментируя возможное членство Украины в НАТО, глава комитета Бундестага подчеркнула, что сейчас республика не может вступить в альянс. "Это запрещено уставом, поскольку Украина находится в состоянии войны. Требования для вступления в НАТО сложны и разнообразны. Они должны быть выполнены", - констатировала она.

Однако Штрак-Циммерман заявила, что "для Украины было бы разумным принять участие в саммите [альянса] в Вильнюсе, тем более что большое значение будет иметь и то, как НАТО предоставит Украине гарантии безопасности после окончания конфликта".