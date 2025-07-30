Германия может потерять до более чем 30 млрд евро в год из-за пошлин США

Германия может потерять до более чем 30 млрд евро в год из-за пошлин США

Потери Германии от введения США импортных пошлин в 15% на большинство товаров из ЕС могут составить до 31 млрд евро в год в среднесрочной перспективе.

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Потери Германии от введения США импортных пошлин в 15% на большинство товаров из ЕС могут составить до 31 млрд евро в год в среднесрочной перспективе. Как передает Report, такие подсчеты сделала консалтинговой компании Deloitte. "В среднесрочной перспективе экспорт из Германии в США сократится на 20%, что приведет к потере 31 млрд евро в год", - говорится в компании. Сфера машиностроения Германии пострадает от пошлин сильнее всего, потеряв 7,2 млрд евро из-за снижения экспорта на 23%. Экспорт немецких фармацевтических компаний в США сократится на 20%, а потери достигнут 5,1 млрд евро. Пошлины затронут и химическую, автомобильную и электротехническую промышленностьГ, считают в компании. Однако убытки могут быть частично компенсированы за счет переориентации на другие рынки, в частности, другие страны ЕС, Индонезию или Южной Корею. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram