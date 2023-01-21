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Германия может поставить Украине 19 танков Leopard 2 из запасов Бундесвера

Германия может поставить Украине 19 танков Leopard 2 из запасов Бундесвера Германия может поставить на Украину 19 боевых танков Leopard 2 из собственных запасов Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ).
Другие страны
21 января 2023 г. 23:37
Германия может поставить Украине 19 танков Leopard 2 из запасов Бундесвера

Германия может поставить на Украину 19 боевых танков Leopard 2 из собственных запасов Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ).

Как передает Report, об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По его информации, Министерство обороны ФРГ с начала лета 2022 года располагало подробным списком различных моделей Leopard, которые имеются в распоряжении Бундесвера. В нем также указано, какие модели могут быть рассмотрены для поставок на Украину. Согласно документу, как пишет Der Spiegel, всего в Бундесвере имеется 312 танков Leopard 2 различных моделей. При этом 99 находились в ремонте в мае прошлого года, а один списан.

В результате остается 212 танков моделей 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7В. По словам источников издания, Бундесвер мог бы передать Киеву 19 моделей Leopard 2A5 из собственных запасов. В настоящее время, как указывает Der Spiegel, они используются для "представления сил противника" во время боевых учений и имитируют танки противника во время маневров. Вооруженные силы ФРГ, вероятно, могли бы обойтись без этих танков, поскольку они используются только в учебных целях.

Если правительство Германии сможет согласиться на поставку боевых танков Киеву, немецкие модели Leopard 2A5, как отмечает издание, могут быть объединены с моделями Leopard 2 из других европейских стран, таких как Польша. Тот факт, что боевые танки Бундесвера, вероятно, теперь доступны для поставки на Украину, как резюмирует издание, оказывает давление на нового главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya Ukraynaya 19 "Leopard 2" tankı verə bilər

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