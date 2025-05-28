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Германия может помочь Украине с разработкой дальнобойных ракет

Германия может помочь Украине с разработкой дальнобойных ракет Правительство Германии планирует выделить средства для украинской оборонной промышленности на самостоятельную разработку крылатых ракет с дальностью до 2,5 тысячи километров.
Другие страны
28 мая 2025 г. 16:23
Германия может помочь Украине с разработкой дальнобойных ракет

Правительство Германии планирует выделить средства для украинской оборонной промышленности на самостоятельную разработку крылатых ракет с дальностью до 2,5 тыс. километров.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Bild.

Согласно данным издания, правительство страны планирует выделить "миллионы" Украине на самостоятельную разработку и серийное производство крылатых ракет с дальностью действия до 2,5 тысячи километров.

Отмечается, что Украина уже проводит исследования таких ракет.

"Проблема заключается в том, что украинская оборонная промышленность ежедневно подвергается воздушным и ракетным атакам со стороны России. Оружейные заводы в Украине являются одними из главных целей российских атак", - добавляет Bild.

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