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Германия может отправить фрегат в Красное море для защиты судов

Германия может отправить фрегат в Красное море для защиты судов Германия может отправить фрегат Hessen в Красное море для защиты торговых судов от йеменских хуситов.
Другие страны
17 декабря 2023 г. 10:06
Германия может отправить фрегат в Красное море для защиты судов

Германия может отправить фрегат Hessen в Красное море для защиты торговых судов от йеменских хуситов.

Как передает Report, об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники в военно-морских силах Германии.

Hessen считается новейшим военным кораблем, специально разработанным для противовоздушной обороны, конвоирования и контроля морского пространства. С помощью радара фрегат может отслеживать происходящее на площади в примерно 750 тыс. кв. км., что оптимально для защиты торговых судов от ракетных обстрелов и атак беспилотников.

Корабль с 245 солдатами на борту возвращается в Германию с шестимесячных учений в Северном море и Арктике. В Красное море фрегат могут отправить в начале 2024 года.

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