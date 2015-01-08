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    ​Германия выделила Украине кредит в 500 млн. евро

    Среди приоритетов — восстановление инфраструктуры в восточных областях Украины

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Германия предоставила Украине кредитные гарантии в размере 500 млн. евро.

    Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте правительства Украины.

    Подписание договора прошло в ходе встречи премьер-министра Украины Арсения Яценюка с главой министерства экономики и энергетики ФРГ Зигмаром Габриэлем в Берлине.

    "Среди приоритетов — восстановление инфраструктуры в восточных областях Украины", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что кредит предоставлен по очень низкой процентной ставке и сроком на 20 лет.

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