​Германия выделила Украине кредит в 500 млн. евро

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Германия предоставила Украине кредитные гарантии в размере 500 млн. евро.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте правительства Украины.

Подписание договора прошло в ходе встречи премьер-министра Украины Арсения Яценюка с главой министерства экономики и энергетики ФРГ Зигмаром Габриэлем в Берлине.

"Среди приоритетов — восстановление инфраструктуры в восточных областях Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что кредит предоставлен по очень низкой процентной ставке и сроком на 20 лет.