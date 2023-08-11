Германия изучает способы поставки ракет Taurus Украине

Правительство Германии изучает способы поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus из запасов Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) в ближайшие месяцы.

Правительство Германии изучает способы поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus из запасов Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) в ближайшие месяцы.

Как сообщает Report, об этом пишет журнал Der Spiegel.

В настоящее время ведутся тщательно засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности. По информации издания, канцлер Германии Олаф Шольц посредством технических модификаций Taurus хочет полностью исключить возможность нанесения Украиной ударов по российской территории с помощью дальнобойного оружия.

Канцлер по-прежнему обеспокоен эскалацией конфликта. В последние несколько недель Министерство обороны ФРГ обратилось к производителю Taurus с просьбой включить соответствующее ограничение на целевое программирование в крылатые ракеты. Такое ограничение системы, как отмечают эксперты, вполне возможно, но на это потребуется несколько недель.

Как поясняет Der Spiegel, Шольц намерен одобрить поставку Taurus Киеву только после того, как убедится в технической модификации. Секретные переговоры с представителями промышленности, по данным издания, знаменуют собой поворот в позиции Германии в отношении поставок Украине крылатых ракет большой дальности. До сих пор Шольц и Писториус всегда подчеркивали, что роль Германии в оказании помощи оружием видится скорее в противовоздушной обороне и поставках танков. Указывалось, что Берлин не намерен поставлять крылатые ракеты, пока Вашингтон не передаст Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Однако теперь это условие больше не играет большой роли, резюмирует Der Spiegel.