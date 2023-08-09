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Германия инвестирует 57,6 млрд евро в технологии зеленой энергетики в 2024 году

Германия инвестирует 57,6 млрд евро в технологии зеленой энергетики в 2024 году Кабинет министров Германии решил выделить 57,6 млрд евро на проекты зеленой энергетики в 2024 году, что примерно на четверть больше запланированных в нынешнем году расходов в данной сфере.
Другие страны
9 августа 2023 г. 16:46
Германия инвестирует 57,6 млрд евро в технологии зеленой энергетики в 2024 году

Кабинет министров Германии решил выделить 57,6 млрд евро на проекты зеленой энергетики в 2024 году, что примерно на четверть больше запланированных в нынешнем году расходов в данной сфере.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство финансов.

"Запланированные расходы по программе на 2024 год составляют около 57,6 млрд евро, что примерно на 21,6 млрд евро превышает план расходов на 2023 год. Основное внимание в финансировании уделяется строительному сектору (реконструкция и новое строительство) с объемом около 18,9 млрд евро", - говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, средства из Фонда климата и трансформации будут направлены на развитие возобновляемых источников энергии (12,6 млрд евро), расширение инфраструктуры для электромобилей (4,7 млрд евро), производство полупроводников (4 млрд евро) и внедрение технологий на основе водорода (3,8 млрд евро).

Также правительство профинансирует строительство энергоэффективных зданий и реконструкцию железнодорожной сети. Всего в 2024-2027 годах на проекты по сокращению выбросов углерода и достижению экологических целей страны будет выделено около 212 млрд евро.

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Версия на английском языке Germany to invest 57.6B euros in green energy technologies in 2024

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