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Германия и Сирия обсудили партнерство в сфере здравоохранения

Германия и Сирия обсудили партнерство в сфере здравоохранения Министр развития Германии Свенья Шульце посетила Дамаск, где встретилась с исполняющим обязанности министра здравоохранения Сирии Махером Шараа для обсуждения сотрудничества между сирийскими и немецкими больницами.
Другие страны
15 января 2025 г. 17:34
Германия и Сирия обсудили партнерство в сфере здравоохранения

Министр развития Германии Свенья Шульце посетила Дамаск, где встретилась с исполняющим обязанности министра здравоохранения Сирии Махером Шараа для обсуждения сотрудничества между сирийскими и немецкими больницами.

Об этом передает Report со ссылкой на DW.

“После более чем 50 лет диктатуры и 14 лет гражданской войны у Сирии теперь есть шанс на мирное и стабильное развитие”, - заявила Шульце.

В рамках новой программы планируется приезд врачей из Германии в Сирию для проведения семинаров и обучения сирийских коллег работе с новым оборудованием. Также предполагается, что некоторые сирийские врачи отправятся в Германию для прохождения стажировки.

В Германии сейчас работают около 5800 врачей и 2000 медсестер сирийского происхождения.

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