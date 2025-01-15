Германия и Сирия обсудили партнерство в сфере здравоохранения

Министр развития Германии Свенья Шульце посетила Дамаск, где встретилась с исполняющим обязанности министра здравоохранения Сирии Махером Шараа для обсуждения сотрудничества между сирийскими и немецкими больницами.

Министр развития Германии Свенья Шульце посетила Дамаск, где встретилась с исполняющим обязанности министра здравоохранения Сирии Махером Шараа для обсуждения сотрудничества между сирийскими и немецкими больницами.

Об этом передает Report со ссылкой на DW.

“После более чем 50 лет диктатуры и 14 лет гражданской войны у Сирии теперь есть шанс на мирное и стабильное развитие”, - заявила Шульце.

В рамках новой программы планируется приезд врачей из Германии в Сирию для проведения семинаров и обучения сирийских коллег работе с новым оборудованием. Также предполагается, что некоторые сирийские врачи отправятся в Германию для прохождения стажировки.

В Германии сейчас работают около 5800 врачей и 2000 медсестер сирийского происхождения.