Германия и Польша представят дальнейший план техобслуживания танков Leopard

Представители Германии и Польши на заседании контактной группы по военным поставкам Украине расскажут о дальнейших мерах по поддержанию боеготовности и обеспечению технического обслуживания предоставленных Киеву танков Leopard.

Представители Германии и Польши на заседании контактной группы по военным поставкам Украине расскажут о дальнейших мерах по поддержанию боеготовности и обеспечению технического обслуживания предоставленных Киеву танков Leopard.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин в четверг на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе в преддверии заседания.

"Германия и Польша расскажут нам о дальнейших шагах [по выполнению] жизненно важной задачи по поддержанию боеготовности переданных Украине танков Leopard", - сказал глава Пентагона.

Он также отметил, что Нидерланды и Дания в ходе встречи отчитаются о прогрессе в обучении украинских пилотов управлением западными истребителями, в том числе F-16. "Мы приветствуем инициативы, которые привели к формированию двух коалиций - по обучению [военнослужащих ВСУ] на истребителях и по обеспечению Украины танками Leopard", - отметил Остин.