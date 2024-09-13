О нас

Германия и Литва подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Германия и Литва подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны Литва и Германия в Берлине подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны.
Другие страны
13 сентября 2024 г. 16:27
Германия и Литва подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Литва и Германия в Берлине подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны.

Как передает Report со ссылкой на литовские СМИ, об этом говорится в сообщении Министерства нацобороны страны.

Документ подписали литовский министр Лауринас Кащюнас, министр обороны Германии Борис Писториус и парламентский статс-секретарь МИД ФРГ Тобиас Линднер.

Документ определяет порядок прибытия и выезда германских военных из Литвы, способы доступа к объектам литовской военной инфраструктуры и другие практические вопросы.

"Это историческое событие, необходимое для перевода германской бригады на постоянное присутствие в Литве. Наша цель остается неизменной - создать наилучшие условия для германских солдат и членов их семей, а также к концу 2027 года обеспечить присутствие германской бригады в Литве. Это поднимет безопасность нашей страны на новый уровень и усилит сдерживание и оборону НАТО", - сказано в сообщении со слов Кащюнаса.

Согласно документу, бригады будут пользоваться инфраструктурой литовской армии под Вильнюсом - в Неменчине и Рокантишкес.

Для размещения военнослужащих на полигоне Руднинкай началось строительство военного городка, продолжаются другие работы по подготовке военной и гражданской инфраструктуры.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Гран-при Азербайджана: началась вторая часть свободных заездов Формулы-1
Гран-при Азербайджана: началась вторая часть свободных заездов Формулы-1
13 сентября 2024 г. 17:08
Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой свободной практике на Гран-при Азербайджана
ФотоМакс Ферстаппен показал лучшее время в первой свободной практике на Гран-при Азербайджана
13 сентября 2024 г. 14:38
Сегодня стартует Гран-при Азербайджана Формулы 1
Сегодня стартует Гран-при Азербайджана Формулы 1
13 сентября 2024 г. 07:00
Париж-2024: Азербайджанский параатлет завоевал золотую медаль
ФотоПариж-2024: Азербайджанский параатлет завоевал золотую медаль
7 сентября 2024 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi