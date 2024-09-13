Германия и Литва подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Литва и Германия в Берлине подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны.

Литва и Германия в Берлине подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны.

Как передает Report со ссылкой на литовские СМИ, об этом говорится в сообщении Министерства нацобороны страны.

Документ подписали литовский министр Лауринас Кащюнас, министр обороны Германии Борис Писториус и парламентский статс-секретарь МИД ФРГ Тобиас Линднер.

Документ определяет порядок прибытия и выезда германских военных из Литвы, способы доступа к объектам литовской военной инфраструктуры и другие практические вопросы.

"Это историческое событие, необходимое для перевода германской бригады на постоянное присутствие в Литве. Наша цель остается неизменной - создать наилучшие условия для германских солдат и членов их семей, а также к концу 2027 года обеспечить присутствие германской бригады в Литве. Это поднимет безопасность нашей страны на новый уровень и усилит сдерживание и оборону НАТО", - сказано в сообщении со слов Кащюнаса.

Согласно документу, бригады будут пользоваться инфраструктурой литовской армии под Вильнюсом - в Неменчине и Рокантишкес.

Для размещения военнослужащих на полигоне Руднинкай началось строительство военного городка, продолжаются другие работы по подготовке военной и гражданской инфраструктуры.