Германия и Катар договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве

Германия и Катар договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве

Германия и Катар договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек во время визита в Доху.

"Этот день дает сильный импульс", - цитирует агентство DPA Хабека после встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани.

DPA напоминает при этом, что правительство Германии работает над ускоренным строительство двух пунктов приема сжиженного природного газа, а Катар является одним из лидеров рынка СПГ. Со своей стороны, германские фирмы будут помогать Катару в выстраивании инфраструктуры возобновляемой энергетики.