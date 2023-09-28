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Германия и Израиль подписали соглашение о приобретении системы ПРО Arrow 3

Германия и Израиль подписали соглашение о приобретении системы ПРО Arrow 3 Германия подписала соглашение о приобретении гиперзвуковой ракетной системы Arrow 3 израильского производства, которая станет ключевой частью защиты Европы от воздушного нападения
Другие страны
28 сентября 2023 г. 20:29
Германия и Израиль подписали соглашение о приобретении системы ПРО Arrow 3

Германия подписала соглашение о приобретении гиперзвуковой ракетной системы Arrow 3 израильского производства, которая станет ключевой частью защиты Европы от воздушного нападения

Об этом сообщает Report со ссылкой на информагентство AFP.

Подписание соглашения стало "историческим днем" для обеих стран, заявил министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции вместе со своим израильским коллегой Йоавом Галлантом. Эта сделка стоимостью около 3,5 миллиардов долларов является крупнейшей за всю историю израильской военной промышленности.

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