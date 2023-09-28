Германия и Израиль подписали соглашение о приобретении системы ПРО Arrow 3

Германия подписала соглашение о приобретении гиперзвуковой ракетной системы Arrow 3 израильского производства, которая станет ключевой частью защиты Европы от воздушного нападения
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Подписание соглашения стало "историческим днем" для обеих стран, заявил министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции вместе со своим израильским коллегой Йоавом Галлантом. Эта сделка стоимостью около 3,5 миллиардов долларов является крупнейшей за всю историю израильской военной промышленности.