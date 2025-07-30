Германия и Италия заблокировали санкции ЕС против Израиля

Европейский Союз не смог достичь договоренности о введении санкций против Израиля из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Европейский Союз не смог достичь договоренности о введении санкций против Израиля из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает Spiegel.

По данным немецких источников издания, ключевую роль в блокировании инициативы сыграли Германия и Италия.

Обсуждения в Комитете постоянных представителей в Брюсселе завершились безрезультатно.

Еврокомиссия впервые предложила частичное прекращение участия Израиля в программе исследований Horizon Europe - одном из ключевых инструментов научного сотрудничества между ЕС и третьими странами.

Это стало бы первым прямым шагом Брюсселя против Израиля с начала войны в Газе. Однако несогласие ряда государств-членов блокирует принятие этого решения на уровне ЕС.