Германия и Италия заблокировали санкции ЕС против Израиля

Европейский Союз не смог достичь договоренности о введении санкций против Израиля из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа.
Как передает Report, об этом сообщает Spiegel.
По данным немецких источников издания, ключевую роль в блокировании инициативы сыграли Германия и Италия.
Обсуждения в Комитете постоянных представителей в Брюсселе завершились безрезультатно.
Еврокомиссия впервые предложила частичное прекращение участия Израиля в программе исследований Horizon Europe - одном из ключевых инструментов научного сотрудничества между ЕС и третьими странами.
Это стало бы первым прямым шагом Брюсселя против Израиля с начала войны в Газе. Однако несогласие ряда государств-членов блокирует принятие этого решения на уровне ЕС.