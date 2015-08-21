Германия и Франция выступили за единство миграционной политики ЕС

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Германия и Франция заявили, что страны ЕС должны проводить единую миграционную политику, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Как отмечается, власти настаивают на согласовании списка "безопасных стран происхождения", что облегчило бы депортацию мигрантов, прибывших из этих стран, на их родину.

20 августа в Берлине прошла встреча министров внутренних дел Германии и Франции Томаса де Мезьера и Бернара Казнева.

Главы МИД высказались за единые правила получения статуса беженца в ЕС, сообщает агентство DPA.

В сообщении говорится, что в 2014 году Германия уже включила в список "безопасных стран происхождения" Сербию, Македонию, а также Боснию и Герцеговину. В список могут быть также включены Албания и Черногория.