Германия и Франция разработали новую концепцию оборонной политики ЕС

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Министры обороны Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Урсула фон дер Ляйен направили главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини письмо с совместной инициативой по обновлению оборонной политики блока, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Как сообщается, план действий на шести страницах даст новый импульс европейской системе обороны.В частности, в документе предлагается упростить развертывание операций, разрешенных ЕС в рамках политики безопасности и общей оборонной политики, а также утвердить стратегическую автономию ЕС благодаря сотрудничеству в сфере промышленности и технологий.

Обсуждение инициативы намечено на 16 сентября.