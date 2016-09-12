 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Германия и Франция разработали новую концепцию оборонной политики ЕС

    Обсуждение инициативы намечено на 16 сентября

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Министры обороны Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Урсула фон дер Ляйен направили главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини письмо с совместной инициативой по обновлению оборонной политики блока, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Как сообщается, план действий на шести страницах даст новый импульс европейской системе обороны.В частности, в документе предлагается упростить развертывание операций, разрешенных ЕС в рамках политики безопасности и общей оборонной политики, а также утвердить стратегическую автономию ЕС благодаря сотрудничеству в сфере промышленности и технологий.

    Обсуждение инициативы намечено на 16 сентября.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi