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ФРГ готова передать Украине две системы Patriot при условии их быстрой замены

ФРГ готова передать Украине две системы Patriot при условии их быстрой замены ГеМинистр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин готов поставить Украине две зенитные ракетные системы Patriot, однако только при наличии гарантий их скорой замены.
Другие страны
22 июля 2025 г. 20:04
ФРГ готова передать Украине две системы Patriot при условии их быстрой замены

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин готов поставить Украине две зенитные ракетные системы Patriot, однако только при наличии гарантий их скорой замены.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV, об этом заявил Борис Писториус в ходе визита в баварский Эрдинг.

"Мы можем отдать две системы с нашей стороны, но этого не произойдет, если не будет надежной гарантии, что в течение 6-8 месяцев они будут заменены", - отметил глава Минобороны.

По его словам, Бундесвер должен сохранять собственные оборонные возможности и возможность обучать военных работе с Patriot.

"Мы потеряем способность к подготовке, если в течение года или двух лет не сможем обучать из-за нехватки систем", - добавил Писториус.

Министр также подчеркнул, что Украина нуждается как минимум в пяти системах Patriot. Ранее на виртуальном заседании контактной группы по Украине он подтвердил намерение ФРГ содействовать ускоренной передаче этих комплексов Киеву.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya iki “Patriot” sistemini Ukraynaya verməyə hazırdır

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