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Германия готова оказать финансовую помощь Украине вместе с G7

Германия готова оказать финансовую помощь Украине вместе с G7 Министр финансов Кристиан Линднер выразил заинтересованность Германии в финансовой помощи Украине вместе с ее партнерами по G7.
Другие страны
12 мая 2022 г. 06:32
Германия готова оказать финансовую помощь Украине вместе с G7

Министр финансов Кристиан Линднер выразил заинтересованность Германии в финансовой помощи Украине вместе с ее партнерами по G7.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, при этом он подчеркнул, что Берлину необходимо снова сократить расходы к следующему году.

"Мы должны найти выход из кризиса", - сказал Линднер журналистам, подтвердив свою цель вернуть Германии долговой тормоз в 2023 году.

По его словам, ведущие экономики "Большой семерки" обсуждают потребности Украины в ликвидности.

"Независимо от финансирования Украины, правительство Германии продолжает отказываться от совместных заимствований в ЕС или даже в валютном союзе", - добавил Линднер.

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