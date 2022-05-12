Германия готова оказать финансовую помощь Украине вместе с G7

Министр финансов Кристиан Линднер выразил заинтересованность Германии в финансовой помощи Украине вместе с ее партнерами по G7.
Как передает Report со ссылкой на
"Мы должны найти выход из кризиса", - сказал Линднер журналистам, подтвердив свою цель вернуть Германии долговой тормоз в 2023 году.
По его словам, ведущие экономики "Большой семерки" обсуждают потребности Украины в ликвидности.
"Независимо от финансирования Украины, правительство Германии продолжает отказываться от совместных заимствований в ЕС или даже в валютном союзе", - добавил Линднер.