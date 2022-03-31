Германия готова дать гарантии безопасности Украине после окончания боевых действий

Германия готова дать гарантии безопасности Украине, однако заявляет, что боевые действия продолжаются и еще не достигнут ощутимый прорыв.

Германия готова дать гарантии безопасности Украине, однако заявляет, что боевые действия продолжаются и еще не достигнут ощутимый прорыв.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

По ее словам, Германия готова обеспечить безопасность Украины после окончания войны. "Но война еще идет – и заявлениям российской стороны верить нельзя", - подчеркнула она.

"Если нужны гарантии, то Германия даст гарантии. Мы полностью солидарны, на 100% с Украиной. Это также касается мирных переговоров и дальнейшего мирного порядка".

Отметим, что 29 марта в Стамбуле состоялись переговоры между делегациями Украины и РФ. Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее. Среди гарантов официальный Киев сейчас видит страны-члены Совбеза ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Следующий раунд переговоров состоится в онлайн-формате 1 апреля.

Между тем, в США заявили о том, что пока не готовы говорить о гарантиях безопасности для Украины.

"Мы находимся в процессе постоянного обсуждения с Украиной тех способов, с помощью которых мы можем помочь им обеспечить суверенитет и безопасность. Но нет никаких конкретных деталей относительно гарантий безопасности, о которых я могла бы говорить в настоящий момент", - заявила Белого дома Кейт Бедингфилд.