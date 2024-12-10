Германия, Франция и Британия осудили Иран за производство урана, обогащенного до 60%

Правительства Германии, Франции и Великобритании призвали Иран немедленно прекратить ядерную эскалацию.

Правительства Германии, Франции и Великобритании призвали Иран немедленно прекратить ядерную эскалацию.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, совместное заявление распространил МИД Германии.

"Правительства Германии, Франции и Великобритании осуждают недавние шаги Ирана, о которых сообщает МАГАТЭ, по дальнейшему расширению своей ядерной программы с целью значительно увеличить объемы производства обогащенного до 60% урана на подземном объекте в Фордо", - говорится в сообщении.

Они также выразили обеспокоенность тем, что Иран увеличил количество действующих центрифуг и начал подготовку к установке дополнительной инфраструктуры для обогащения урана.

"Мы настоятельно призываем Иран отказаться от этих шагов и немедленно прекратить свою ядерную эскалацию", - подчеркнул МИД.

В пятницу гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью агентству Reuters о том, что мощность производства урана, обогащенного до 60%, в Иране резко увеличивается.