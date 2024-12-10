О нас

Германия, Франция и Британия осудили Иран за производство урана, обогащенного до 60%

Германия, Франция и Британия осудили Иран за производство урана, обогащенного до 60% Правительства Германии, Франции и Великобритании призвали Иран немедленно прекратить ядерную эскалацию.
Другие страны
10 декабря 2024 г. 17:58
Германия, Франция и Британия осудили Иран за производство урана, обогащенного до 60%

Правительства Германии, Франции и Великобритании призвали Иран немедленно прекратить ядерную эскалацию.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, совместное заявление распространил МИД Германии.

"Правительства Германии, Франции и Великобритании осуждают недавние шаги Ирана, о которых сообщает МАГАТЭ, по дальнейшему расширению своей ядерной программы с целью значительно увеличить объемы производства обогащенного до 60% урана на подземном объекте в Фордо", - говорится в сообщении.

Они также выразили обеспокоенность тем, что Иран увеличил количество действующих центрифуг и начал подготовку к установке дополнительной инфраструктуры для обогащения урана.

"Мы настоятельно призываем Иран отказаться от этих шагов и немедленно прекратить свою ядерную эскалацию", - подчеркнул МИД.

В пятницу гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью агентству Reuters о том, что мощность производства урана, обогащенного до 60%, в Иране резко увеличивается.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Almaniya, Fransa və Britaniya İranı 60 %-ə qədər zənginləşdirilmiş uran istehsalına görə qınayıb

Самое читаемое

В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
6 декабря 2024 г. 16:59
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
6 декабря 2024 г. 12:57
В Баку и регионах ожидаются ливни
В Баку и регионах ожидаются ливни
4 декабря 2024 г. 16:48
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
8 декабря 2024 г. 20:54
В экопарке Зиря будет создан парк Западного Азербайджана
В экопарке "Зиря" будет создан парк Западного Азербайджана
6 декабря 2024 г. 17:17
В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода
В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода
8 декабря 2024 г. 12:12
Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди
Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди
7 декабря 2024 г. 14:46
В Азербайджане в ближайшие три дня ожидаются проливные дожди
В Азербайджане в ближайшие три дня ожидаются проливные дожди
6 декабря 2024 г. 16:10
Джейхун Байрамов: Двусторонние переговоры - лучший вариант для нормализации отношений между Баку и Ереваном
Джейхун Байрамов: Двусторонние переговоры - лучший вариант для нормализации отношений между Баку и Ереваном
5 декабря 2024 г. 19:40
Завтра в Баку и регионах временами ожидаются осадки
Завтра в Баку и регионах временами ожидаются осадки
9 декабря 2024 г. 13:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi