Германия экстрадировала подозреваемого в убийстве болгарской журналистки

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Гражданин Болгарии Северин Красимиров, подозреваемый в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой, экстрадирован на родину из Германии.
Как передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ, об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел Болгарии.
Напомним, что неделю назад подозреваемый был арестован в городе Штаде, где скрывался у родственников.
Сам С.Красимиров отрицает свою вину. Северин Красимиров стал вторым подозреваемым, обвиненным в убийстве тележурналистки. Вскоре после убийства по тому же обвинению был задержан гражданин Румынии, который позднее был отпущен.
В случае признания виновным Северину Красимирову грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости