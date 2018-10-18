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    Германия экстрадировала подозреваемого в убийстве болгарской журналистки

    В случае признания виновным Северину Красимирову грозит пожизненное заключение
    © AFP

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Гражданин Болгарии Северин Красимиров, подозреваемый в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой, экстрадирован на родину из Германии. 

    Как передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ, об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел Болгарии.

    Напомним, что неделю назад подозреваемый был арестован в городе Штаде, где скрывался у родственников.

    Сам С.Красимиров отрицает свою вину. Северин Красимиров стал вторым подозреваемым, обвиненным в убийстве тележурналистки. Вскоре после убийства по тому же обвинению был задержан гражданин Румынии, который позднее был отпущен.

    В случае признания виновным Северину Красимирову грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

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