Германия дополнительно поставила Украине бронетранспортеры, артснаряды и разведдроны

Германия поставила Украине за неделю 18 бронетранспортеров, артиллерийские снаряды, бронемашины, а также несколько десятков разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Германия поставила Украине за неделю 18 бронетранспортеров, артиллерийские снаряды, бронемашины, а также несколько десятков разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как передает Report , это следует из опубликованного правительством ФРГ обновленного списка вооружений, которые Берлин передал или намерен предоставить Киеву.

В нем говорится о передаче 18 бронетранспортеров, около 4 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 3 бронемашин для разминирования Wisent 1, инженерного танка Dachs, 9 минных тралов, 58 разведывательных БПЛА, 4 патрульных машин, 500 светодиодных фонарей и телекоммуникационного оборудования.

В процессе подготовки к поставкам находятся две системы ПВО Skynex с боеприпасами, ракеты для системы IRIS-T, 18 колесных гаубиц RCH 155, 18 самоходных установок Panzerhaubitze 2000, свыше 120 тыс. артиллерийских снарядов калибра 122 мм, 9 инженерных танков DACHS и еще 40 разведывательных БПЛА.