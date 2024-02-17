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Германия дополнительно поставила Украине бронетранспортеры, артснаряды и разведдроны

Германия дополнительно поставила Украине бронетранспортеры, артснаряды и разведдроны Германия поставила Украине за неделю 18 бронетранспортеров, артиллерийские снаряды, бронемашины, а также несколько десятков разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Другие страны
17 февраля 2024 г. 00:27
Германия дополнительно поставила Украине бронетранспортеры, артснаряды и разведдроны

Германия поставила Украине за неделю 18 бронетранспортеров, артиллерийские снаряды, бронемашины, а также несколько десятков разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как передает Report, это следует из опубликованного правительством ФРГ обновленного списка вооружений, которые Берлин передал или намерен предоставить Киеву.

В нем говорится о передаче 18 бронетранспортеров, около 4 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 3 бронемашин для разминирования Wisent 1, инженерного танка Dachs, 9 минных тралов, 58 разведывательных БПЛА, 4 патрульных машин, 500 светодиодных фонарей и телекоммуникационного оборудования.

В процессе подготовки к поставкам находятся две системы ПВО Skynex с боеприпасами, ракеты для системы IRIS-T, 18 колесных гаубиц RCH 155, 18 самоходных установок Panzerhaubitze 2000, свыше 120 тыс. артиллерийских снарядов калибра 122 мм, 9 инженерных танков DACHS и еще 40 разведывательных БПЛА.

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