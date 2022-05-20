Германия будет выплачивать дополнительно 10 млн долларов для укрепления СЕ

Правительство Германии будет платить дополнительные членские взносы в размере 10 млн евро для укрепления Совета Европы (СЕ), чтобы компенсировать потери, вызванные выходом России из организации.

Правительство Германии будет платить дополнительные членские взносы в размере 10 млн евро для укрепления Совета Европы (СЕ), чтобы компенсировать потери, вызванные выходом России из организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок перед отъездом на 132-е заседание Комитета министров Совета Европы в Турин.

"На министерской конференции Совета Европы мы обсудим, что стратегически означает выход России для работы Совета Европы", - приводит слова Бербок пресс-служба МИД Германии. При этом она добавила, что "тот факт, что, например, недостающие членские взносы теперь необходимо компенсировать, не должен наносить ущерба работе Совета Европы". "Совет Европы нужен как никогда", - утверждала министр иностранных дел ФРГ.

"Именно поэтому федеральное правительство теперь будет дополнительно платить 10 млн евро, чтобы совместно с другими государствами-членами обеспечить компенсацию и укрепить Совет Европы", - подытожила Бербок.

В пятницу в Турине пройдет заседание Комитета министров Совета Европы. Среди главных тем для обсуждения - перспективы роли СЕ в свете недавнего выхода России из организации. Взносы рассчитываются по формуле, принимающей во внимание численность населения и ВВП. Основными плательщиками в Совете Европы до недавнего времени были пять стран - Великобритания, Германия, Италия, Россия и Франция, которые пополняли бюджет организации больше чем наполовину.