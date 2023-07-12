Германия будет ремонтировать Leopard 2 для Украины на своей территории

Германия будет ремонтировать поврежденные в Украине танки Leopard 2A5 и Leopard 2A6 на своей территории и, возможно, в Литве.

Германия будет ремонтировать поврежденные в Украине танки Leopard 2A5 и Leopard 2A6 на своей территории и, возможно, в Литве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду телеканал n-tv со слов представителя Минобороны ФРГ.

Газета Handelsblatt ранее сообщила, что Берлин якобы отказался от создания в Польше совместного центра обслуживания и ремонта танков, которые задействованы в Украине. По данным издания, официально об отказе будет объявлено "в ближайшие дни", решение якобы обусловлено "абсолютно завышенными ценовыми ожиданиями польской стороны".

О разногласиях ранее сообщал журнал Der Spiegel. По его версии, реализацию проекта тормозила именно польская сторона. В частности, по сообщениям СМИ, государственная компания PGZ за так называемый первичный осмотр техники хотела брать более 100 тыс. евро. В ФРГ такая услуга стоит всего около 12 тыс. евро.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в начале июля заявлял, что в течение 10 дней стороны собираются устранить все разногласия по этому вопросу