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Германия будет продвигать процесс вступления балканских государств в ЕС

Германия будет продвигать процесс вступления балканских государств в ЕС В Германии считают, что Северная Македония уже готова стать частью Евросоюза, потому что она выполнила все требования.
Другие страны
11 июня 2022 г. 22:13
Германия будет продвигать процесс вступления балканских государств в ЕС

В Германии считают, что Северная Македония уже готова стать частью Евросоюза, потому что она выполнила все требования.

Как передает Report со ссылкой на DW, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам встречи с премьер-министром Македонии Димитаром Ковачевским.

"Переговоры о присоединении, которые были обещаны два года назад, должны начаться сейчас. В любом случае я буду активно за это выступать", - подчеркнул Шольц.

По словам главы немецкого правительства, Германия будет продвигать процесс вступления балканских государств в ЕС.

Стоит заметить, что Северная Македония получила статус кандидата на вступление в ЕС еще 17 лет назад. В июле 2020 года Еврокомиссия фактически дала зеленый свет переговорам, но они были заблокированы Болгарией.

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