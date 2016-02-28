Германия больше не признает паспорта из подконтрольных ИГИЛ районов

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Власти Германии больше не признают паспорта Сирии и Ирака, которые были выданы в районах, находящихся под контролем террористической группировки "ИГИЛ".

Министр внутренних дел Германии назвал недействительными все документы, выданные в сирийских городах Дейр-эз-Зор, Ракка и Эль-Хасака, а также в иранских провинциях Мосул и Анбар.

Как стало известно, боевикам ИГИЛ в этих районах удалось заполучить множество бланков паспортов.

В 2015 году правительственный советник в Ливии Абдул Басит Харун рассказал Би-би-си, что боевики ИГИЛ проникают в Европу под видом беженцев. Он рассказал, что контрабандисты прячут боевиков ИГИЛ на судах с нелегальными мигрантами.