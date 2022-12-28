Германия возглавит силы быстрого реагирования НАТО

1 января 2023 года Германия возглавит силы высокой боеготовсности НАТО, приведя тысячи военнослужащих в состояние боевой готовности и готовности к развертыванию в течение нескольких дней

1 января 2023 года Германия возглавит силы быстрого реагирования НАТО, приведя тысячи военнослужащих в режим готовности к развертыванию в течение нескольких дней.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба альянса.

"Германия является важным союзником, и мы благодарим Германию за руководство VJTF (Объединенная оперативная группа повышенной готовности) в 2023 году", - сказала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

По ее словам, незаконная война России в Украине продолжает угрожать миру и безопасности в Европе, не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать и отстаивать каждую часть территории союзников.

VJTF - это силы первого реагирования НАТО и ключевая часть коллективной обороны альянса.