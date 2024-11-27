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Герцог: После прекращения боев в Ливане Израиль должен сосредоточиться на Газе

Герцог: После прекращения боев в Ливане Израиль должен сосредоточиться на Газе Израильский президент Ицхак Герцог считает, что Израиль после соглашения о прекращении огня в Ливане должен сосредоточиться на действиях в секторе Газа, чтобы освободить всех удерживаемых там заложников.
Другие страны
27 ноября 2024 г. 02:43
Герцог: После прекращения боев в Ливане Израиль должен сосредоточиться на Газе

Израильский президент Ицхак Герцог считает, что Израиль после соглашения о прекращении огня в Ливане должен сосредоточиться на действиях в секторе Газа, чтобы освободить всех удерживаемых там заложников.

Как передает Report, об этом политик написал на своей странице в соцсети Х.

"Теперь мы должны воспользоваться возможностью и действовать более жестко и со всеми нашими силами, чтобы выполнить нашу высшую задачу по возвращению наших похищенных братьев и сестер, находящихся в Газе. Мы должны срочно заняться этим", - написал он.

Решение о прекращении огня в Ливане Герцог назвал "правильным и важным".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Израиль и ливанское движение "Хезболлах" приняли договоренность о прекращении огня в Ливане.

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Версия на азербайджанском языке Hersoq: İsrail Livandakı əməliyyatların dayandırılmasından sonra diqqətini Qəzzaya yönəltməlidir

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