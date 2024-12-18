Герасимов: Рост вооруженных конфликтов ведет к деградации международной и региональной безопасности

Деградация региональной и международной безопасности обусловлена ростом количества вооруженных конфликтов в мире.

Деградация региональной и международной безопасности обусловлена ростом количества вооруженных конфликтов в мире.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил начальник Генерального штаба российской армии Валерий Герасимов в среду на брифинге для иностранных военных атташе.

"Сегодня мы наблюдаем провоцирование кризисов в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии и Африке. Вместе с тем в мире растет понимание необходимости коллективного противодействия такой политике Запада", - подчеркнул начальник Генштаба ВС РФ.

По его мнению, страны "Глобального Юга", а также участники международных объединений ШОС и БРИКС все активнее координируют шаги по обеспечению суверенитета и защите своих национальных интересов.