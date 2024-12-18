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Герасимов: Рост вооруженных конфликтов ведет к деградации международной и региональной безопасности

Герасимов: Рост вооруженных конфликтов ведет к деградации международной и региональной безопасности Деградация региональной и международной безопасности обусловлена ростом количества вооруженных конфликтов в мире.
Другие страны
18 декабря 2024 г. 15:23
Герасимов: Рост вооруженных конфликтов ведет к деградации международной и региональной безопасности

Деградация региональной и международной безопасности обусловлена ростом количества вооруженных конфликтов в мире.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил начальник Генерального штаба российской армии Валерий Герасимов в среду на брифинге для иностранных военных атташе.

"Сегодня мы наблюдаем провоцирование кризисов в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии и Африке. Вместе с тем в мире растет понимание необходимости коллективного противодействия такой политике Запада", - подчеркнул начальник Генштаба ВС РФ.

По его мнению, страны "Глобального Юга", а также участники международных объединений ШОС и БРИКС все активнее координируют шаги по обеспечению суверенитета и защите своих национальных интересов.

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Версия на азербайджанском языке Valeri Gerasimov: Münaqişələrin çoxalması beynəlxalq və regional təhlükəsizliyin deqradasiyasına aparır
Версия на английском языке Gerasimov: Growth of armed conflicts leads to degradation of int'l, regional security

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