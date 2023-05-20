Georgian Airways приступила к выполнению полетов в Россию

Грузинский национальный перевозчик Georgian Airways сегодня приступил к выполнению прямых авиарейсов из Тбилиси в Москву. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, самолет вылетел из Тбилисского международного аэропорта в 08:00.
Грузинский национальный перевозчик будет летать в российскую столицу семь раз в неделю.
Georgian Airways стала второй авиакомпанией, которая после длительного периода начала выполнять прямые авиарейсы между Грузией и РФ. Самолет российской компании "Азимут" в пятницу совершил первый рейс из Москвы в Тбилиси за четыре года.
С июня в Грузию начнет летать российская авиакомпания Red Wings.