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Georgian Airways приступила к выполнению полетов в Россию

Georgian Airways приступила к выполнению полетов в Россию Грузинский национальный перевозчик Georgian Airways сегодня приступил к выполнению прямых авиарейсов из Тбилиси в Москву. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, самолет вылетел из Тбилисского международного аэропорта в 08:00.
Другие страны
20 мая 2023 г. 10:35
Georgian Airways приступила к выполнению полетов в Россию

Грузинский национальный перевозчик Georgian Airways сегодня приступил к выполнению прямых авиарейсов из Тбилиси в Москву. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, самолет вылетел из Тбилисского международного аэропорта в 08:00.

Грузинский национальный перевозчик будет летать в российскую столицу семь раз в неделю.

Georgian Airways стала второй авиакомпанией, которая после длительного периода начала выполнять прямые авиарейсы между Грузией и РФ. Самолет российской компании "Азимут" в пятницу совершил первый рейс из Москвы в Тбилиси за четыре года.

С июня в Грузию начнет летать российская авиакомпания Red Wings.

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