Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил об ударе по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростове и по базе горюче-смазочных материалов в Воронежской области России.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

Также сообщается, что ВСУ поразили склад беспилотников и логистическую базу российской армии в Донецке.

Отметим, что в ночь на 21 августа подразделения Сил беспилотных систем ВСУ совместно с другими структурами обороны нанесли удар по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области. Это один из главных поставщиков топлива для юга России, обеспечивающий военные части.

Резервуары завода вмещают более 210 тыс. кубических метров. В Генштабе ВСУ доложили о многочисленных взрывах после поражения цели.