О нас

Генштаб ВСУ сообщил о сбитии четырех ракет, вертолета и 13 дронов-камикадзе РФ

Генштаб ВСУ сообщил о сбитии четырех ракет, вертолета и 13 дронов-камикадзе РФ Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла десять ударов по позициям противника. Шесть районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четыре позиции зенитных ракетных комплекса были поражены.
Другие страны
19 октября 2022 г. 21:09
Генштаб ВСУ сообщил о сбитии четырех ракет, вертолета и 13 дронов-камикадзе РФ

Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла десять ударов по позициям противника. Шесть районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четыре позиции зенитных ракетных комплекса были поражены.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре крылатых ракеты, один вертолет Ка-52 и тринадцать БПЛА "Shahed-136".

Военнослужащие ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию РЭС, один мост и одну понтонную переправу противника.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Silahlı Qüvvələri dörd raket, bir helikopter və 13 PUA vurub

Самое важное

Президент и первая леди встретились с жителями села Агалы Зангиланского района
Президент и первая леди встретились с жителями села Агалы Зангиланского района
19 октября 2022 г. 18:32
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Зангиланский район
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Зангиланский район
19 октября 2022 г. 17:01
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Джебраильский и Губадлинский районы
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Джебраильский и Губадлинский районы
19 октября 2022 г. 15:03
Ильхам Алиев обратился к участникам международной выставки Rebuild Karabakh
Ильхам Алиев обратился к участникам международной выставки Rebuild Karabakh
19 октября 2022 г. 10:43
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
18 октября 2022 г. 14:15
Бои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
ФотоБои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
18 октября 2022 г. 13:10
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости
18 октября 2022 г. 12:29
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
18 октября 2022 г. 09:50
Мишель: Размещение миссии ЕС на азербайджано-армянской границе послужит созданию доверия
Мишель: Размещение миссии ЕС на азербайджано-армянской границе послужит созданию доверия
17 октября 2022 г. 19:26
МО Азербайджана: Армения сосредотачивает на границе дополнительный личный состав и артиллерийские установки
МО Азербайджана: Армения сосредотачивает на границе дополнительный личный состав и артиллерийские установки
17 октября 2022 г. 13:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi