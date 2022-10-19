Генштаб ВСУ сообщил о сбитии четырех ракет, вертолета и 13 дронов-камикадзе РФ

Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла десять ударов по позициям противника. Шесть районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четыре позиции зенитных ракетных комплекса были поражены.

Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла десять ударов по позициям противника. Шесть районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четыре позиции зенитных ракетных комплекса были поражены.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре крылатых ракеты, один вертолет Ка-52 и тринадцать БПЛА "Shahed-136".

Военнослужащие ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию РЭС, один мост и одну понтонную переправу противника.