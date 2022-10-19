Генштаб ВСУ сообщил о сбитии четырех ракет, вертолета и 13 дронов-камикадзе РФ

Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла десять ударов по позициям противника. Шесть районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четыре позиции зенитных ракетных комплекса были поражены.
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Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре крылатых ракеты, один вертолет Ка-52 и тринадцать БПЛА "Shahed-136".
Военнослужащие ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию РЭС, один мост и одну понтонную переправу противника.