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Генштаб ВСУ: Силы обороны Украины нанесли удары по российским аэродромам

Генштаб ВСУ: Силы обороны Украины нанесли удары по российским аэродромам Силы обороны Украины в ночь на 6 июня нанесли превентивные удары по аэродромам, где базируется российская авиация, до начала массированных обстрелов со стороны РФ.
Другие страны
6 июня 2025 г. 13:47
Генштаб ВСУ: Силы обороны Украины нанесли удары по российским аэродромам

Силы обороны Украины в ночь на 6 июня нанесли превентивные удары по аэродромам, где базируется российская авиация, до начала массированных обстрелов со стороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что в результате операции был поражен аэродром "Энгельс" в Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики, а также аэродром "Дягилево" в Рязанской области, откуда взлетают воздушные заправщики и истребители сопровождения.

В Саратовской области подтверждены многочисленные попадания в по меньшей мере три резервуара с горюче-смазочными материалами с последующим возгоранием и масштабным пожаром на объекте. Экстренным службам не удалось локализовать возгорание, наблюдается значительное задымление: "Зафиксированы десятки взрывов в районе целей. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Силы обороны Украины также нанесли удары по ряду объектов на территории России, а также по районам Украины, находящимся под контролем российских войск.

Удары направлены на военную инфраструктуру и, по заявлениям украинской стороны, будут продолжаться до прекращения боевых действий.

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Версия на азербайджанском языке Baş Qərargahı: Ukrayna Müdafiə Qüvvələri Rusiya aerodromlarına zərbələr endirib

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