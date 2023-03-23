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Генштаб ВСУ опроверг свое заявление об уходе войск РФ из Новой Каховки

Генштаб ВСУ опроверг свое заявление об уходе войск РФ из Новой Каховки Все подразделения российской армии вышли из Новой Каховки, которая расположена на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Другие страны
23 марта 2023 г. 22:22
Генштаб ВСУ опроверг свое заявление об уходе войск РФ из Новой Каховки

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опроверг распространенное ранее заявление об уходе российских войск из н.п. Новая Каховка в Херсонской области.

Как сообщает Report, соответствующая информация размещена на странице Генштаба в Facebook.

"Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Информация о якобы уходе противника из данного населенного пункта была опубликована в результате некорректного использования имеющихся данных. Однако, мы непременно освободим и Новую Каховку", – говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

21:53

Все подразделения российской армии вышли из Новой Каховки, которая расположена на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Согласно информации, по состоянию на 22 марта 2023 все подразделения российской армии, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области, покинули город.

Подчеркивается, что перед выходом из города российские военнослужащие обошли ближайшие дома местного населения с целью наживы. Они конфисковывали у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı öz məlumatını təkzib edib: “İşğalçılar hələ də Nova Kaxovkadadırlar”

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