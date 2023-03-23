Генштаб ВСУ опроверг свое заявление об уходе войск РФ из Новой Каховки

Все подразделения российской армии вышли из Новой Каховки, которая расположена на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опроверг распространенное ранее заявление об уходе российских войск из н.п. Новая Каховка в Херсонской области.

Как сообщает Report , соответствующая информация размещена на странице Генштаба в Facebook.

"Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Информация о якобы уходе противника из данного населенного пункта была опубликована в результате некорректного использования имеющихся данных. Однако, мы непременно освободим и Новую Каховку", – говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

21:53

Все подразделения российской армии вышли из Новой Каховки, которая расположена на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Как передает Report , об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Согласно информации, по состоянию на 22 марта 2023 все подразделения российской армии, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области, покинули город.

Подчеркивается, что перед выходом из города российские военнослужащие обошли ближайшие дома местного населения с целью наживы. Они конфисковывали у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны.