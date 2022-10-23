Генштаб ВСУ: Российские военные полностью покинули два населенных пункта на Херсонщине

Российские войска полностью покинули в Херсонской области Украины населенные пункты Чаривне и Чкалово, из Берислава эвакуировали офицеров и медперсонал.

Российские войска полностью покинули в Херсонской области Украины населенные пункты Чаривне и Чкалово, из Берислава эвакуировали офицеров и медперсонал.

Как передает Report , об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Отдельные подразделения российских войск продолжают покидать временно оккупированную территорию Херсонской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом участились случаи мародерства и грабежей местных жителей. Согласно информации, отходящие военнослужащие изымают у местного населения автомобили и пытаются покинуть город с помощью паромной переправы в районе Антоновского моста.