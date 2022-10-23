О нас

Генштаб ВСУ: Российские военные полностью покинули два населенных пункта на Херсонщине

Генштаб ВСУ: Российские военные полностью покинули два населенных пункта на Херсонщине Российские войска полностью покинули в Херсонской области Украины населенные пункты Чаривне и Чкалово, из Берислава эвакуировали офицеров и медперсонал.
Другие страны
23 октября 2022 г. 01:20
Генштаб ВСУ: Российские военные полностью покинули два населенных пункта на Херсонщине

Российские войска полностью покинули в Херсонской области Украины населенные пункты Чаривне и Чкалово, из Берислава эвакуировали офицеров и медперсонал.

Как передает Report, об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Отдельные подразделения российских войск продолжают покидать временно оккупированную территорию Херсонской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом участились случаи мародерства и грабежей местных жителей. Согласно информации, отходящие военнослужащие изымают у местного населения автомобили и пытаются покинуть город с помощью паромной переправы в районе Антоновского моста.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiya hərbçiləri Ukraynanın iki yaşayış məntəqəsini tərk edib

Самое читаемое

Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
17 октября 2022 г. 12:30
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
17 октября 2022 г. 15:18
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
18 октября 2022 г. 11:45
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
18 октября 2022 г. 13:53
В Азербайджане на проекты возобновляемой энергии будут выделяться льготные кредиты и гранты
В Азербайджане на проекты возобновляемой энергии будут выделяться льготные кредиты и гранты
20 октября 2022 г. 11:49
«Aimchess Rapid»: Мамедъяров проиграл в первый день финала
«Aimchess Rapid»: Мамедъяров проиграл в первый день финала
20 октября 2022 г. 23:08
Подготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
ФотоПодготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
21 октября 2022 г. 19:26
На двух улицах Баку будет ограничено движение транспорта
На двух улицах Баку будет ограничено движение транспорта
16 октября 2022 г. 12:28
Соперника Карабаха в Лиге Европы разгромили в чемпионате Германии
Соперника "Карабаха" в Лиге Европы разгромили в чемпионате Германии
16 октября 2022 г. 23:44
МИД Азербайджана обратился к международному сообществу в связи с террором в Гяндже
МИД Азербайджана обратился к международному сообществу в связи с террором в Гяндже
17 октября 2022 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi