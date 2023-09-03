​​​​​​​Генштаб ВСУ: Российская армия в Украине потеряла около 265 тыс. человек

За прошедшие сутки украинские воины уничтожили еще 600 российских солдат. С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла около 264 660 единиц живой силы.
Как передает Report со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника ориентировочно составили:
- личного состава - около 264 660 (+600) человек ликвидировано;
- танков - 4 476 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин - 8 649 (+12) ед.;
- артиллерийских систем - 5 582 (+22) ед.;
- РСЗО - 739 (+3) ед.;
- средства ПВО - 502 (+1) ед.;
- самолетов - 315 (+0) ед.;
- вертолетов - 316 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 444 (+11) ед.;
- крылатые ракеты - 1 447 (+0) ед.;
- корабли/катера - 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 8 102 (+59) ед.;
- специальная техника - 841 (+6) ед.