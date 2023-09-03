​​​​​​​Генштаб ВСУ: Российская армия в Украине потеряла около 265 тыс. человек

​​​​​​​Генштаб ВСУ: Российская армия в Украине потеряла около 265 тыс. человек

За прошедшие сутки украинские воины уничтожили еще 600 российских солдат. С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла около 264 660 единиц живой силы.

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За прошедшие сутки украинские воины уничтожили еще 600 российских солдат. С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла около 264 660 единиц живой силы. Как передает Report со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника ориентировочно составили: - личного состава - около 264 660 (+600) человек ликвидировано; - танков - 4 476 (+5) ед.; - боевых бронированных машин - 8 649 (+12) ед.; - артиллерийских систем - 5 582 (+22) ед.; - РСЗО - 739 (+3) ед.; - средства ПВО - 502 (+1) ед.; - самолетов - 315 (+0) ед.; - вертолетов - 316 (+0) ед.; - БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 444 (+11) ед.; - крылатые ракеты - 1 447 (+0) ед.; - корабли/катера - 18 (+0) ед.; - автомобильной техники и автоцистерн - 8 102 (+59) ед.; - специальная техника - 841 (+6) ед. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Ukrainian General Staff: Russia's losses exceed 264,000