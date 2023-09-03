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​​​​​​​Генштаб ВСУ: Российская армия в Украине потеряла около 265 тыс. человек

​​​​​​​Генштаб ВСУ: Российская армия в Украине потеряла около 265 тыс. человек За прошедшие сутки украинские воины уничтожили еще 600 российских солдат. С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла около 264 660 единиц живой силы.
Другие страны
3 сентября 2023 г. 10:54
​​​​​​​Генштаб ВСУ: Российская армия в Украине потеряла около 265 тыс. человек

За прошедшие сутки украинские воины уничтожили еще 600 российских солдат. С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла около 264 660 единиц живой силы.

Как передает Report со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника ориентировочно составили:

- личного состава - около 264 660 (+600) человек ликвидировано;

- танков - 4 476 (+5) ед.;

- боевых бронированных машин - 8 649 (+12) ед.;

- артиллерийских систем - 5 582 (+22) ед.;

- РСЗО - 739 (+3) ед.;

- средства ПВО - 502 (+1) ед.;

- самолетов - 315 (+0) ед.;

- вертолетов - 316 (+0) ед.;

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 444 (+11) ед.;

- крылатые ракеты - 1 447 (+0) ед.;

- корабли/катера - 18 (+0) ед.;

- автомобильной техники и автоцистерн - 8 102 (+59) ед.;

- специальная техника - 841 (+6) ед.

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Версия на английском языке Ukrainian General Staff: Russia's losses exceed 264,000
Версия на азербайджанском языке Ukraynada öldürülən Rusiya hərbçilərinin sayı 264 mini ötüb

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