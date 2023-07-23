​​​​​​​Генштаб ВСУ: Российская армия в Украине потеряла около 242 тыс. человек

​​​​​​​Генштаб ВСУ: Российская армия в Украине потеряла около 242 тыс. человек

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли 241 960 военных. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 630 военнослужащих РФ.

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С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли 241 960 военных. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 630 военнослужащих РФ. Как передает Report, об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ. Общие боевые потери России ориентировочно составили: - личного состава - около 241 960 (+630) человек ликвидировано; - танков - 4151 (+11) ед.; - боевых бронированных машин – 8105 (+9) ед.; - артиллерийских систем - 4658 (+29) ед.; - РСЗО - 697 (+4) ед.; - средства ПВО - 451 (+3) ед.; - самолетов - 315 (+0) ед.; - вертолетов - 310 (+0) ед.; - БПЛА оперативно-тактического уровня - 3958 (+14) ед.; - крылатые ракеты - 1298 (+0) ед.; - корабли/катера - 18 (+0) ед.; - автомобильной техники и автоцистерн - 7172 (+13) ед.; - специальная техника - 696 (+5) ед. Подпишитесь на наш Telegram канал