​​​​​​​Генштаб ВСУ: Российская армия в Украине потеряла около 242 тыс. человек

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли 241 960 военных. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 630 военнослужащих РФ.
Как передает Report, об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери России ориентировочно составили:
- личного состава - около 241 960 (+630) человек ликвидировано;
- танков - 4151 (+11) ед.;
- боевых бронированных машин – 8105 (+9) ед.;
- артиллерийских систем - 4658 (+29) ед.;
- РСЗО - 697 (+4) ед.;
- средства ПВО - 451 (+3) ед.;
- самолетов - 315 (+0) ед.;
- вертолетов - 310 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3958 (+14) ед.;
- крылатые ракеты - 1298 (+0) ед.;
- корабли/катера - 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 7172 (+13) ед.;
- специальная техника - 696 (+5) ед.