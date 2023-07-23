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​​​​​​​Генштаб ВСУ: Российская армия в Украине потеряла около 242 тыс. человек

​​​​​​​Генштаб ВСУ: Российская армия в Украине потеряла около 242 тыс. человек С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли 241 960 военных. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 630 военнослужащих РФ.
Другие страны
23 июля 2023 г. 09:35
​​​​​​​Генштаб ВСУ: Российская армия в Украине потеряла около 242 тыс. человек

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли 241 960 военных. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 630 военнослужащих РФ.

Как передает Report, об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери России ориентировочно составили:

- личного состава - около 241 960 (+630) человек ликвидировано;

- танков - 4151 (+11) ед.;

- боевых бронированных машин – 8105 (+9) ед.;

- артиллерийских систем - 4658 (+29) ед.;

- РСЗО - 697 (+4) ед.;

- средства ПВО - 451 (+3) ед.;

- самолетов - 315 (+0) ед.;

- вертолетов - 310 (+0) ед.;

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3958 (+14) ед.;

- крылатые ракеты - 1298 (+0) ед.;

- корабли/катера - 18 (+0) ед.;

- автомобильной техники и автоцистерн - 7172 (+13) ед.;

- специальная техника - 696 (+5) ед.

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