Генштаб ВСУ: РФ потеряла в Украине почти 12 тыс. военных

Общие боевые потери российской армии на территории Украины по состоянию на 8 марта составили почти 12 тысяч человек личного состава.

Общие боевые потери российской армии на территории Украины по состоянию на 8 марта составили почти 12 тысяч человек личного состава.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины на своем YouTube-канале.

Также РФ потеряла за этот период 303 танка, 1036 боевых бронированных машин, 120 артиллерийских систем, 56 реактивных систем залпового огня, 27 средств противовоздушной обороны, 48 самолетов, 80 вертолетов, 474 единицы автомобильной техники, 3 судна, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами и 7 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отмечается в сообщении.