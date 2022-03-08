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Генштаб ВСУ: РФ потеряла в Украине почти 12 тыс. военных

Генштаб ВСУ: РФ потеряла в Украине почти 12 тыс. военных Общие боевые потери российской армии на территории Украины по состоянию на 8 марта составили почти 12 тысяч человек личного состава.
Другие страны
8 марта 2022 г. 11:41
Генштаб ВСУ: РФ потеряла в Украине почти 12 тыс. военных

Общие боевые потери российской армии на территории Украины по состоянию на 8 марта составили почти 12 тысяч человек личного состава.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины на своем YouTube-канале.

Также РФ потеряла за этот период 303 танка, 1036 боевых бронированных машин, 120 артиллерийских систем, 56 реактивных систем залпового огня, 27 средств противовоздушной обороны, 48 самолетов, 80 вертолетов, 474 единицы автомобильной техники, 3 судна, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами и 7 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Baş Qərargah: "Rusiya Ukraynada təxminən 12 min hərbçi itirib"
Версия на английском языке Ukrainian Army General Staff:  Russia loses nearly 12,000 soldiers

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