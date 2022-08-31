Генштаб ВСУ: ВС России готовятся к возобновлению наступления

Россия перегруппировывается на Запорожском направлении с целью возобновления наступления.

Россия перегруппировывается на Запорожском направлении с целью возобновления наступления.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Отмечается, что на Запорожском направлении, используя танки, реактивную и ствольную артиллерию, ВС РФ осуществляли обстрелы вдоль линии соприкосновения: "Они осуществляют перегруппировку частей и подразделений 3-го армейского корпуса на временно занятой территории Запорожской области с целью возобновления наступления на указанном направлении".

Отмечается, что тем временем на Южнобугском направлении российские войска продолжили обстреливать военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Александровка, Любомировка, Новониколаевка, Лупаревое, Красный Яр, Новогригорьевка, Степное, Первомайское, Киселевка, Партизанское, Апрельское, Красная Долина, Кобзарцы, Терновка, Андреевка, Осокоровка, Ольгино, Ивановка, Трудолюбовка, Добрянка, Потемкиное, Князевка и Топольное. Ударам авиации подверглись район Андреевки и урочище Плотницкое.

В Генштабе Украины также добавили, что российские войска несут значительные потери в живой силе.