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Генштаб ВСУ раскрыл потери российской стороны в Украине

Генштаб ВСУ раскрыл потери российской стороны в Украине Число потерь российской армии за прошедшие сутки в Украине составило 620 человек.
Другие страны
14 мая 2023 г. 09:56
Генштаб ВСУ раскрыл потери российской стороны в Украине

Число потерь российской армии за прошедшие сутки в Украине составило 620 человек.

Как передает Report, такие данные приводит Генштаб ВСУ в Facebook.

Всего с начала войны в Украине российская армия потеряла около 198 880 человек убитыми, следует из информации.

По данным украинской стороны, с 24 февраля 2022 года ориентировочно уничтожено 3 756 российских танков, 7 325 боевых бронированных машин, 3 116 артиллерийских систем, 2 696 опертивно-тактических БПЛА, 314 единицы средств ПВО, 308 самолетов, 294 вертолета, 562 единицы РСЗО, 970 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 6 018 единиц автомобильной, 404 единицы специальной техники.

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