Генштаб ВСУ раскрыл потери российской стороны в Украине

Число потерь российской армии за прошедшие сутки в Украине составило 620 человек.

Число потерь российской армии за прошедшие сутки в Украине составило 620 человек.

Как передает Report , такие данные приводит Генштаб ВСУ в Facebook.

Всего с начала войны в Украине российская армия потеряла около 198 880 человек убитыми, следует из информации.

По данным украинской стороны, с 24 февраля 2022 года ориентировочно уничтожено 3 756 российских танков, 7 325 боевых бронированных машин, 3 116 артиллерийских систем, 2 696 опертивно-тактических БПЛА, 314 единицы средств ПВО, 308 самолетов, 294 вертолета, 562 единицы РСЗО, 970 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 6 018 единиц автомобильной, 404 единицы специальной техники.