Генштаб ВСУ: потери российской стороны в Украине превысили 215 тыс. человек

С начала полномасштабной войны потери России в Украине составили около 215 640 человек.

С начала полномасштабной войны потери России в Украине составили около 215 640 человек.

Как передает Report, такие данные приводит Генштаб ВСУ в Facebook.

По данным украинской стороны, с 24 февраля 2022 года ориентировочно уничтожено 3 926 российских танков, 7 631 единица боевых бронированных машин, 3 736 артиллерийских систем, 3 300 опертивно-тактических БПЛА, 362 единиц средств ПВО, 314 самолетов, 299 вертолетов, 601 единица РСЗО, 18 кораблей/катеров, 6 461 единица автомобильной, 509 единиц специальной техники.