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Генштаб ВСУ: После тяжелых боев украинские военные вышли из Лисичанска

Генштаб ВСУ: После тяжелых боев украинские военные вышли из Лисичанска После тяжелых боев за Лисичанск силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.
Другие страны
3 июля 2022 г. 21:08
Генштаб ВСУ: После тяжелых боев украинские военные вышли из Лисичанска

После тяжелых боев за Лисичанск силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"После тяжелых боев за Лисичанск силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей. В условиях кратного превосходства российских войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к фатальным последствиям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об отходе.

"Мы продолжаем борьбу. К сожалению, для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма - нужны материально-технические ресурсы. Защитники Луганской области и других регионов нашей страны героически выполняют свой гражданский и воинский обязанности", - отметили в Генштабе.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Lisiçansk şəhərini itirdiyini təsdiqləyib

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