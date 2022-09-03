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Генштаб: ВСУ отразили наступление в районах шести населенных пунктов на Донбассе

Генштаб: ВСУ отразили наступление в районах шести населенных пунктов на Донбассе Российские войска активизировались на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Силам обороны Украины удалось успешно отразить атаки в районах населенных пунктов Бахмутское, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Времовка.
Другие страны
3 сентября 2022 г. 09:12
Генштаб: ВСУ отразили наступление в районах шести населенных пунктов на Донбассе

Российские войска активизировались на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Силам обороны Украины удалось успешно отразить атаки в районах населенных пунктов Бахмутское, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Времовка.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ.

"В частности, подтверждено уничтожение живой силы противника в Запорожском направлении. По данным разведки, колонна из грузовиков, один из которых был заполнен телами погибших, направлялась в сторону Бердянска, где развернут крематорий", - говорится в сообщении.

По информации Генштаба Украины, за прошедшие сутки ВС РФ нанесли 6 ракетных и более 20 авиационных ударов по военным и гражданским объектам. В частности, пострадали населенные пункты Полтавка, Пришиб, Победа, Крещеновка, Осокоровка и Белогорье.

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