О нас

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили более 186 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили более 186 тыс. человек За сутки украинские военные ликвидировали 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 186 420 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 ББМ и 14 БПЛА.
Другие страны
23 апреля 2023 г. 11:19
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили более 186 тыс. человек

За сутки украинские военные ликвидировали 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 186 420 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 4 БПЛА.

Как передает Report со ссылкой на Генштаб ВСУ, общие боевые потери ВС РФ по состоянию на 23 апреля ориентировочно составили:

- личного состава - около 186420 (+690) человек ликвидировано,

- танков ‒ 3 675 (+3) ед,

- боевых бронированных машин – 7 131 (+1) ед,

- артиллерийских систем - 2 837 (+5) ед,

- РСЗО - 539 (+0) ед,

- средства ПВО - 289 (+0) ед,

- самолетов - 308 (+0) ед,

- вертолетов - 294 (+1) ед,

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 402 (+4),

- крылатые ракеты - 911 (+0),

- корабли /катера - 18 (+0) ед,

- автомобильной техники и автоцистерн – 5 730 (+12) ед,

- специальная техника - 339 (+2)

Отмечается, что российские войска продолжают вести безуспешные наступательные действия на Бахмутском направлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna: “Son günlər Rusiya hərbçiləri arasında itkilərin sayı kəskin artıb”

Самое читаемое

Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
17 апреля 2023 г. 12:23
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
17 апреля 2023 г. 19:59
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
18 апреля 2023 г. 12:56
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
18 апреля 2023 г. 20:30
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
19 апреля 2023 г. 09:47
Началось первое солнечное затмение 2023 года
Началось первое солнечное затмение 2023 года
20 апреля 2023 г. 05:54
Министр: К способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением
Министр: К способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением
20 апреля 2023 г. 14:08
В Огузе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
В Огузе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
20 апреля 2023 г. 23:28
Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 42%
Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 42%
21 апреля 2023 г. 11:31
В Азербайджане сократилось число браков
В Азербайджане сократилось число браков
17 апреля 2023 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi