Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили более 186 тыс. человек

За сутки украинские военные ликвидировали 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 186 420 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 ББМ и 14 БПЛА.

За сутки украинские военные ликвидировали 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 186 420 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 4 БПЛА.

Как передает Report со ссылкой на Генштаб ВСУ, общие боевые потери ВС РФ по состоянию на 23 апреля ориентировочно составили:

- личного состава - около 186420 (+690) человек ликвидировано,

- танков ‒ 3 675 (+3) ед,

- боевых бронированных машин – 7 131 (+1) ед,

- артиллерийских систем - 2 837 (+5) ед,

- РСЗО - 539 (+0) ед,

- средства ПВО - 289 (+0) ед,

- самолетов - 308 (+0) ед,

- вертолетов - 294 (+1) ед,

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 402 (+4),

- крылатые ракеты - 911 (+0),

- корабли /катера - 18 (+0) ед,

- автомобильной техники и автоцистерн – 5 730 (+12) ед,

- специальная техника - 339 (+2)

Отмечается, что российские войска продолжают вести безуспешные наступательные действия на Бахмутском направлении.