Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России превысили 257 тыс.

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 460 военнослужащих РФ, 33 артсистемы, 22 беспилотника, 11 бронемашин, шесть танков, по три РСЗО и ПВО, а также 20 единиц авто и спецтехники.

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 460 военнослужащих РФ, 33 артсистемы, 22 беспилотника, 11 бронемашин, шесть танков, по три РСЗО и ПВО, а также 20 единиц авто и спецтехники.

Как передает Report, об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

"Общие боевые потери противника ориентировочно составили личного состава - около 257 470 (+460) человек ликвидировано, танков – 4 346 (+6), боевых бронированных машин – 8 435 (+11), артиллерийских систем – 5 245 (+33), РСЗО - 717 (+3), средства ПВО ‒ 489 (+3), самолетов – 315 (+0), вертолетов - 316 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня 4 304 (+22), крылатые ракеты - 1 406 (+0), корабли /катера - 18 (+0), автомобильной техники и автоцистерн - 7 680 (+15) ед, специальная техника - 790 (+5)", - указывается в сводке.